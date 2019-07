MEI 2019 | ecco tutte le targhe della nuova edizione Morgan riceve il premio alla carriera

PriMEIra Liga 2018-2019 : Benfica campione per la 37esima volta : Il Benfica è campione del Portogallo per la trentasettesima volta, Santa Clara battuta 4-1.Il Benfica ha vinto in volata il titolo numero 37 della sua storia. Le Aquile di Lisbona sono di nuovo campioni dopo una stagione e si confermano come squadra leader per numero di trofei in Portogallo. La Primeira Liga è stata vinta grazie agli 87 punti conquistati, 2 in più nei confronti dei rivali del Porto.Si decide il destino del torneo nella ...

Pronostico FC Porto vs Sporting Lisbona - PriMEIra Liga 18-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di FC Porto-Sporting Lisbona, sabato 18 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita FC Porto-Sporting Lisbona, in programma sabato 18 maggio 2019. Il Porto rovinerà la festa del Benfica? Tra la squadra di Sergio Conceicao e le Aquile ci sono due punti di distacco e lo Sporting Lisbona, una delle due storiche acerrime rivali e ...

Pronostico Benfica vs Santa Clara - PriMEIra Liga 18-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Benfica-Santa Clara, sabato 18 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Benfica-Santa Clara, in programma sabato 18 maggio 2019. Il Benfica è sempre più vicino alla conquista del suo 37° titolo della sua storia, ma al ”da Luz” arriva il Santa Clara con l’intenzione di dare filo da torcere nonostante sia ...

Pronostico Braga vs Portimonense - PriMEIra Liga 17-05-2019 e Info : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi e Pronostico di Braga-Portimonense, venerdì 17 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Braga-Portimonense, in programma venerdì 17 maggio 2019. Il trentaquattresimo turno di Primeira Liga verrà aperto dall’anticipo in programma alle 21.30 al ”Estadio Municipal”, dove si affronteranno Braga e Portimonense. La squadra di casa è ...

Pronostico Rio Ave vs Benfica - PriMEIra Liga 12-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rio Ave-Benfica, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rio Ave-Benfica, in programma domenica 12 maggio 2019. Al Benfica mancano ormai due passi, quelli decisivi, per la conquista del titolo portoghese. A dividere la squadra di Bruno Lage dal successo, ci sono ancora due vittorie. Tre punti decisivi per le ...