I settaggi grafici di Red Dead Redemption 2 per PC scovati nella companion app

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Continuano senza sosta le voci sulla versione PC di Red2. Il membro di GTAforums 'rollschuh2282' ha condiviso alcune impostazioni di questa versione scovateapp del gioco, che confermerebbero, ancora una volta, lo sviluppo per PC dell'apprezzato titolo di Rockstar, segnala DSOGaming.Quello che è veramente interessante qui è che secondo il membro 'Spider-Vice', ci sono alcune differenze tra queste (possibili) impostazioni PC di Red2 e quelle di Grand Theft Auto 5. Ad esempio, c'è un riferimento a DirectX Feature Set 12 1 in questi nuovi, il che suggerisce che RDR2 per PC supporterà le DirectX 12.Inoltre, tutte le opzioni grafiche avrebbero un preset Ultra (Grand Theft Auto 5 non ha ricevuto niente di simile).Leggi altro...