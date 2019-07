Bimba violentata e uccisa nel Beneventano | il legale | Spariti gli organi

Bimba di 3 anni ha dolori al pancino - la mamma scopre dai disegni che il papà l'ha violentata : Avrebbe costretto la figlia, quando lei frequentava ancora la scuola materna, a rapporti sessuali anche completi. E per questo, ora, il papà , originario di Taurisano, in provincia di Lecce,...

Bimba di 3 anni ha dolori! La madre scopre dai disegni che il padre l’ha violentata : Il padre avrebbe costretto la figlia di soli tre anni ad avere rapporti sessuali. È questa la vicenda, così come ricostruita dall’accusa, per cui l'uomo, padre della piccola, potrebbe finire sotto processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono agli scorsi anni, quando la bambina frequentava ancora la scuola materna. Il padre è originario di Taurisano, in provincia di Lecce. L’udienza preliminare davanti al gup è stata ...