Alberto Urso vicinissimo a Valentina Vernia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Fortissima attrazione quella che sembra esserci tra: una passione fatta di baci e coccole nella cornice magica di Taormina Periodo movimentato e non solo dal punto di vista professionale per. Stando al settimanale Chi, l’ultimo vincitore di "Amici di Maria De Filippi" ha dato inizio a un’estate che lascia presagire tante novità anche in campo sentimentale, impegnato come pare dalle esaustive foto pubblicate in un approccio che lascia ben poco alle supposizioni. Il 21enne tenore siciliano è stato immortalato a Taormina in compagnia di, ballerina che con lui ha partecipato al talent di Canale 5 e ex fidanzata del collega Luigi Turetti. Gli abbracci e le effusioni scambiati con la ex collega televisiva lasciano supporre che tra i due l’amicizia si sia trasformata in ben altro. Ciò non toglie che ...

FrancescaLaCav1 : Alberto, Indispensabile e il pianoforte???? Il suo Mondo! Urso io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per i tuo… - esserequi : RT @eliscrivecose: Cosa cazzo devi avere nella testa per scoparti Alberto Urso - melissa_scopece : #tisherto #amici18 Raga, Valentina sta con Alberto Russo non con Alberto Urso. Chi vuole capire capisca. -