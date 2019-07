Virgin Galactic si quota in Borsa per finanziare i viaggi nello spazio

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) (foto:) La britannicasarà la prima società che organizzarsi in. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la compagnia fondata da Richard Branson per questa operazione potrà contare sugli investimenti della Social Capital Hedosophia Holdings, una compagnia creata e guidata dall’ex vicepresidente di Facebook, Chamath Palihapitiya, che garantirà il capitale necessario in vista dellazione. I fondi investiti da questa Spac (special purpose aquisition company) si aggirano attorno agli 800 milioni di dollari, cifra che porterà la società di Palihapitiya ad avere una partecipazione del 49% ine a consentirne così il debutto sulla piazza di Wall Street nei prossimi mesi. E lo stesso ex vicepresidente di Facebook metterà personalmente 100 milioni di dollari nell’operazione. Da parte sua, dalla ...

