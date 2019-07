Salerno | gang di rapinatori assalta le coppiette | terzo furto in pochi giorni

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Ignazio Riccio L’ultimo episodio è accaduto l’altra sera nella frazione di Santa Lucia, nei confronti di due giovani ventenni battipagliesi che si scambiavano effusioni È la terza rapina messa segno con le stesse modalità nel giro di. Scatta l’allarme per ledi Battipaglia, nel Salernitano, che continuano a subire gli assalti di una banda di malviventi, i quali aggrediscono i fidanzati appartati in periferia e si fanno consegnare soldi, oggetti preziosi e telefonini. L’ultimo episodio è accaduto l’altra sera nella frazione di Santa Lucia, dove una coppia di giovani ventenni battipagliesi, mentre si scambiava effusioni, ha vissuto attimi di panico accerchiata da quattro ladri incappucciati. Idopo aver sfondato i finestrini dell’auto hanno costretto sotto minaccia i due malcapitati a consegnare tutto ciò che avevano. I vetri andati in ...