Mediterranea lancia una raccolta fondi per pagare le multe

(Di martedì 9 luglio 2019) Obiettivo 300 mila euro. Decolla ladisaving humans, destinata alesalate e a mettere in mare al più presto una nuova nave. In 24 ore raggiunto circa il 10 per cento della cifra. Spiega l'armatore Alessandro Metz: "Abbiamo in questo momento Mare Jonio sotto sequestro probatorio a Licata a disposizione della procura di Agrigento. L'imbarcazione Alex è stata confiscata, in base al decreto sicurezza bis del ministro Salvini. Abbiamo tre comandanti e tre capi missione indagati, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non aver obbedito all'ordine di nave da guerra, non aver obbedito all'intimazione di non entrare nelle acque territoriali". Tre le inchieste aperte dalla procura di Agrigento. E c'è la grossa questione delle sanzioni amministrative: "Fino a questo momento, altre sembrano in arrivo, siamo arrivati a superare i ...

