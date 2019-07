Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta | Heather Parisi si sfoga

lanostratv

(Di martedì 9 luglio 2019)lancia una frecciata allaal timone de Lain? Oggi è stata una giornata molto importante per la Rai. Difatti sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva delle 3 generaliste. E ovviamente è stato anche confermato l’approdo dia Lain. Insieme a lei ci sarà anche Alberto Matano. Intanto poche ore fa, la quale non ha mai nascosto di non nutrire una certa simpatia per, ha scritto un post sibillino su twitter che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? La popolare ex ballerina americana ha rivelato: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. ##sovranismo” Una dichiarazione che molti hanno ...

CottarelliCPI : Lorella Cuccarini si è fatta male a Roma cadendo per colpa di una buca. Chissà, forse prima di spendere soldi pubbl… - LinaParenza : @GiovanniGiaquin @LCuccarini Lorella #cuccarini no al matrimonio egualitario ok alle unioni civili, ma i legami di… - FrancescaNevis : Momento verità: Lorella Cuccarini mi stava sulle palle gia prima della svolta sovranista. -