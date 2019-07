Le notizie del giorno ore 13 | 30

agi

(Di martedì 9 luglio 2019) DL SICUREZZA BIS: RIVOLTA IN M5S, "TROPPI POTERI A SALVINI" Tensioni nella maggioranza alla Camera: a far scattare la scintilla un emendamento leghista "non concordato" che assegna al ministro dell'Interno ulteriori poteri in tema di trasbordo dei migranti. Il Carroccio rilancia: "Multe fino a un milione per le navi delle Ong che violano la legge". VIOLENZA DONNE: SPADAFORA ACCUSA SALVINI, IRA DELLA LEGA Il sottosegretario M5s: "L'Italia è piu' sessista e il vicepremier dà il cattivo esempio". Insorge il Carroccio: "Parole gravi, si scusi o si dimetta". Annullato l'incontro del governo sui centri antiviolenza. ARRESTATO L'EX GIUDICE BELLOMO, CALUNNIÓ E MINACCIÓ CONTE I fatti risalgono a quando il premier era ancora in magistratura. Bellomo e' accusato anche di maltrattamenti ed estorsione nei confronti di quattro studentesse. TRUMP SFIDA LA CINA: SÌ ALLA VENDITA DI ARMI A ...

