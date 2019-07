Jovanotti | Al concerto qualcosa non ha funzionato | ho chiesto di migliorare Ma è

Animalisti contro Jovanotti per il concerto di Rimini che minaccia i pulcini : Mancano ormai solo pochi giorni al concerto di Jovanotti a Rimini . Il Jova Beach Party fa tappa nelle spiagge italiane non senza problemi, difficoltà polemiche di vario genere. L'ultima in ordine di tempo riguarda il concerto in programma a Rimini il 10 luglio che metterebbe a rischio la migrazione dei pulcini , una specie protetta che si trova proprio nell'area dell'evento. Gli appelli ai Comuni di Rimini e di Riccione "al buonsenso e alla ...

Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno si farà : annullato il sequestro della spiaggia : Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno è confermato. Dopo le incertezze degli ultimi giorni, arriva la conferma della revoca del sequestro della spiaggia di Lido Fiore Flava, dove il 13 luglio si terrà una delle tappe del Jova Beach Party in programma nel lungo calendario di eventi. Il giudice Alessandra Grammatica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti deciso per la revoca del sequestro della spiaggia che ospiterà il tour di Jovanotti . ...

Abruzzo - la Regione usa 80mila euro di fondi statali destinati allo sviluppo per bonificare l’area del concerto di Jovanotti : Ottantamila euro di soldi pubblici per una delle tappe del #JovaBeachParty, il concerto-festa che Jovanotti animerà quest’estate su quindici spiagge italiane. Nonostante l’accesso all’evento non sia gratuito, tutt’altro: i biglietti d’ingresso costano circa 60 euro. Sotto accusa finisce la data di Vasto Marina, in Abruzzo, prevista il 17 agosto. Con una deliberazione di giunta, la Regione li ha stanziati attingendo dai fondi Fsc (per lo ...