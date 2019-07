Inter | Dzeko pronto a lasciare la Roma | vorrebbe solo i nerazzurri

Mercato Inter : Vidal sarebbe ancora nel mirino e Dzeko avrebbe scelto i nerazzurri : Il Mercato dell’Inter non è solo Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe vicinissimo, oggi nuovo incontro con l’agente per limare gli ultimi dettagli e dare il definitivo via libera al trasferimento. A Conte però non basta, e così secondo i rumors in arrivo dalla Spagna, starebbe spingendo per avere a disposizione Arturo Vidal. Il cileno non è più utile alla causa del Barcellona e così l’operazione potrebbe essere possibile. Nel frattempo da ...

Inter : Barella è in dirittura d'arrivo - pronto l'assalto a Dzeko (RUMORS) : L'Inter potrebbe essere l'assoluta protagonista di questa settimana di calciomercato. I nerazzurri hanno chiuso già tre acquisti settimana scorsa ufficializzando l'arrivo di Diego Godin, Valentino Lazaro e Stefano Sensi e in questi giorni potrebbero arrivare due nuovi colpi. Ieri il club meneghino ha trovato l'accordo con il Cagliari per l'acquisto di Nicolò Barella ponendo fine ad un lungo tormentone di mercato accontentando la volontà del ...

Calciomercato Serie A news 8 luglio : Icardi-Juve colpo possibile - e l'Inter va su Dzeko : Anche oggi lunedì 8 luglio continuano i rumors di Calciomercato in Serie A. Qualche big già si è radunata, altre lo faranno a breve. L'unica certezza è che tutte stanno cercando di rinforzarsi in queste settimane per farsi trovare pronte al prossimo campionato. La Juventus si è mossa con largo anticipo prendendo Rabiot e Ramsey, ma il club bianconero non vuole fermarsi. Ma nemmeno Inter e Napoli, le due principali rivali per lo scudetto. ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Inter - Marotta fa il punto sul mercato : “Icardi e Nainggolan profili non necessari. Barella e Dzeko? Partita a scacchi” : Beppe Marotta fa il punto sulle cessioni dell’Inter: Icardi e Nainggolan fuori dal progetto nerazzurro targato Antonio Conte. In entrata Nel giorno della conferenza stampa di Antonio Conte anche Beppe Marotta regala alcune dichiarazioni piuttosto scottanti. Il dirigente nerazzurro si esprime sulle cessioni di Icardi e Nainggolan, spiegando che entrambi i giocatori risultano fuori dal progetto targato Antonio Conte: “quando si ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Calciomercato Inter - futuro Dzeko? I bookies sono sicuri… : Nessun dubbio per quanto concerne il futuro di Edin Dzeko, i bookies sono sicuri: l’attaccante è destinato a finire all’Inter. Gli analisti, valutando anche l’intreccio tra Roma e Juve per Higuain, si sbilanciano sul passaggio in nerazzurro del bosniaco. L’Inter, riporta Agipronews, svetta nelle scommesse Stanleybet, con l’arrivo di Dzeko entro il 2 settembre offerto a 1,25. La Roma rimane ovviamente in lista, ...

Inter - Dzeko sempre nel mirino : la Roma sarebbe pronta a trattare : L'Inter è già una delle grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno ufficializzato tre acquisti, Diego Godin, Valentino Lazaro e Stefano Sensi. Presto potrebbe arrivare anche l'ufficialità del colpo Nicolò Barella, che ha rifiutato anche la Roma negli ultimi giorni, dopodiché il club meneghino si concentrerà esclusivamente sull'attacco. Il nuovo tecnico, Antonio Conte, vuole rivoluzionare il reparto avanzato con ...

Calciomercato Inter - la situazione : stallo Barella e Lukaku - Dzeko si allontana ma spunta un altro nome… : E’ tra le squadre che, dopo il colpaccio in panchina, si è maggiormente rafforzata, e si candida a recitare il ruolo di anti-Juventus. Ma non è finita qui. Dopo Godin, Lazaro e Sensi, l’Inter non vogliono fermarsi. In stallo la situazione Barella, si attende di capire come si muoverà il calciatore e conseguentemente il Cagliari. In stand-by anche la questione Lukaku. Il belga ha già dato l’ok per l’arrivo in ...

Formazione Inter 2019-2020 : Conte verso la difesa a tre - ma aspetta Dzeko o Lukaku : Antonio Conte e l'Inter. Una storia appena iniziata e che in pochi avrebbero potuto pronosticare solo qualche anno fa. Una storica bandiera della Juventus che sceglie di sposare la causa nerazzurra, condividendone gli obiettivi: tornare a vincere in Italia. Una missione resa tremendamente complicata dal fatto che sulla strada dei nerazzurri ci saranno proprio i bianconeri, ma che forse diventa possibile proprio grazie all'avvento ad Appiano ...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Si complica la trattativa per Dzeko - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Per Lukaku si accelera - Dzeko superato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Calciomercato Inter - prove d'intesa Dzeko-Lukaku : il bosniaco segue il belga sui social : E' un'estate rovente dalle parti di Appiano Gentile. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche da ciò che sta per rivoluzionare l'Inter del mai domo Antonio Conte. Si continua a ballare sulle punte. Dal sempre più partente Maurito Icardi al possibile arrivo dei due bomber "di razza", Edin Dzeko - Romelu Lukaku. Indizi social Ed è proprio il bosniaco della Roma ad aggiungere un ulteriore tassello alle caldissime trame di Calciomercato. Il ...

Calciomercato Inter news/ Lukaku e Dzeko : tutto nei prossimi giorni - ultime notizie - : Calciomercato Inter news: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per gli arrivi ad Appiano di Lukaku ed Edin Dzeko, ultime notizie,