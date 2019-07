Instagram usa l’intelligenza artificiale per scoraggiare il cyberbullismo

Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicati nelle Stories : Instagram si prepara ad introdurre una novità interessante per le Stories: gli utenti potranno usare in un secondo momento foto e video non pubblicati. L'articolo Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicati nelle Stories proviene da TuttoAndroid.

Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicato nelle Stories : Instagram si prepara ad introdurre una novità interessante per le Stories: gli utenti potranno usare in un secondo momento foto e video non pubblicati. L'articolo Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicato nelle Stories proviene da TuttoAndroid.

Scimpanzé usa Instagram meglio di un essere umano : Questo Scimpanzé usa Instagram meglio di un essere umano Ebbene sì questo Scimpanzé sta avendo una fama impressionante. Il video in cui è intento a utilizzare Instagram proprio come fanno gli esseri umani che hanno installato questa applicazione, sta accumulando milioni di visualizzazioni. Pensate, appena postato in soli cinque giorni ha fatto quasi 1 milione di visualizzazioni. E’ stato postato da Mike Holston, e mostra questo grazioso ...

Marcelo Burlon definisce Madonna "una cessa". Poi si scusa via Instagram Stories : Marcelo Burlon icona di stile ma non esattamente di buon gusto. Nelle scorse ore, lo stilista argentino ormai naturalizzato italianom (noto ai più per la sua recente partecipazione a Pechino Express 2017) si è infatti reso protagonista di uno scivolone social nei confronti della regina del pop Madonna. Pechino Express 2017, Marcelo Burlon e Michele Lamanna sono I Modaioli prosegui la ...

Neymar accusato di stupro. Lui su Instagram : “Non lo farei mai. Pubblico le mie conversazioni con la ragazza” : Neymar denunciato per stupro da una ragazza brasiliana conosciuta tramite i social. I fatti sarebbero accaduti a Parigi il 15 maggio scorso, ma la donna ha sporto denuncia venerdì scorso una volta tornata nel suo Paese. La donna avrebbe affermato che lei e Neymar si sono conosciuti su Instagram e il campione l’avrebbe poi invitata a Parigi. Dopo una serata il calciatore, ubriaco, l’avrebbe violentata in hotel. L’attaccante del Psg ha rigettato ...

Moby e il flirt con Natalie Portman. Lei : «Mi importunò a 18 anni». E lui si scusa su Instagram : Non si capisce se voleva essere nostalgico o semplicemente furbo: fatto sta che l'idea di Moby del raccontare nella sua autobiografia appena uscita "Then It Fell Apart" di aver avuto...

Come usare Instagram da PC : Volete gestire il vostro profilo Instagram su un computer Windows ma cercate una soluzione diversa dal classico sito Web. All’interno di questa guida odierna, vi parleremo di Come usare Instagram da PC sfruttando anche l’applicazione leggi di più...

Pamela Prati sbotta su Instagram e ora accusa le tv : «Stanno facendo ascolti con la storia del matrimonio» : Pamela Prati sbotta su Instagram e accusa le tv, le stesse che lei ha utilizzato in principio per annunciare il presunto matrimonio con Mark Caltagirone. Le stesse alle quali aveva ceduto...

L’app per messaggi Direct di Instagram sarà chiusa a breve : Facebook chiuderà Direct, L’applicazione che poteva essere utilizzata per mandare messaggi diretti tramite Instagram, senza dover aprire L’app principale. Direct sarà chiusa nei prossimi mesi e le conservazioni saranno trasferite sulla tradizionale applicazione di Instagram, che già da tempo ha