Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi | Basta con i litigi sui rifiuti di Roma

Rifiuti a Roma - ministro Costa : “Spero che il problema si risolva in meno di 20 giorni” : “Mi auguro che il problema si risolva anche in meno di di 20 giorni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Centocittà su Radiouno, riferendosi alla situazione dei Rifiuti a Roma. Ieri, il Ministro ha incontrato rappresentanti di Regione e Comune con cui, ha spiegato, “abbiamo messo a punto una road map. Abbiamo chiesto di far lavorare di più gli impianti, e al comune di Roma, di fare altrettanto con ...

Rifiuti Roma - faccia a faccia Costa-Raggi. ministro Ambiente : “Regione si adoperi - valutiamo impianti fuori dal Lazio” : Incontro tra Sergio Costa e Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti a Roma, dopo la lettera inviata dal Dipartimento dell’Ambiente dell’amministrazione capitolina al ministero guidato dall’ex generale dei carabinieri. “Un incontro proficuo”, lo ha definito Costa in una nota spiegando che durante il faccia a faccia è stato “delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione ...

Clima - ministro Costa : “Aiutare i Paesi colpiti da desertificazione” : “Sono 135 milioni le persone che da qui al 2025 migreranno dai Paesi colpiti dalla desertificazione, ingrossando i fenomeni migratori di cui si parla ormai tutti i giorni. Con Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo della Convenzione contro la desertificazione nel mondo, abbiamo discusso e ci siamo confrontati sulla comune priorità di aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla desertificazione. E di farlo coniugando anche la preservazione ...

L’orso M49 non si tocca (per ora) - parola di ministro Costa : perché c’è chi vuole catturarlo : L'orso M49 non si tocca, niente cattura e niente abbattimento. Il ministro Sergio Costa fa chiarezza sulla situazione relativa all'orso M49 che il presidente della Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, vorrebbe catturare. Capiamo insieme cosa sta succedendo e quale potrebbe essere il destino dell'orso M49.Continua a leggere

Il caso dell’orso M49 - presidente Trentino : “Fa troppi danni - verrà catturato”. Il ministro Costa : “L’ordine non è valido” : Un orso bruno di tre anni, chiamato M49, sta causando diversi danni in Trentino. Motivo per cui il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha ordinato la sua cattura, scatenando le proteste di diverse associazioni animaliste. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto al presidente Fugatti che l’ordine di cattura non è valido: “non può farlo”, in quanto è necessaria una valutazione ...

ministro Costa : “Il presidente della provincia di Trento ha dato ordine di catturare l’orso M49 ma non può farlo” : “catturare l’orso M49 senza una deliberazione ufficiale da parte dei tecnici della conferma della sua pericolosità è solo un’inutile forzatura. Non bastano tweet, post e interviste. Su un tema così rilevante bisogna lavorare con professionalità e rispetto delle regole. Tra il Ministero dell’Ambiente e la provincia di Trento i rapporti in queste settimane sono stati Costanti. L’interlocuzione non è mai mancata anche ...

Parco1923 - il profumo dell'eccellenza ambientale italiana scelto dal ministro dell'ambiente Costa : Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua storia fatta di boschi millenari e alberi unici al mondo, è diventato ufficialmente un simbolo riconosciuto a livello internazionale dell’eccellenza ambientale italiana. Due anni fa le sue foreste vetuste, con i faggi più antichi d'Europa, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il loro incommensurabile valore biologico ed ecologico. E oggi quel prestigio viene confermato ...

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

G20 su Clima e Ambiente - il ministro Costa : “impegno globale contro inquinanti - vogliamo uscire dal Plasticocene” : “Nel documento finale del G20 c’e’ un impegno della comunita’ internazionale a lottare contro l’inquinamento da plastica nei mari“. Lo annuncia, in una nota, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla fine dei lavori del G20 in Giappone. “E’ un buon risultato, – commenta – un importante primo passo che adesso dovra’ essere sostanziato da azioni concrete e da impegni ...

Ambiente - ministro Costa : “La battaglia per le plastiche monouso è la battaglia di questa era” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del ‘Plasticocene’“: lo ribadisce il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul Blog delle Stelle, riaffermando quanto dichiarato in occasione del G20 Ambiente che si è tenuto a Karuizawa in ...

Ambiente - ministro Costa : “Usciamo dall’era geologica del plasticocene” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un’era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l’era geologica del “plasticocene“. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa al G20 ...

Inchiesta Sesa - Benedetti e Cunial (Misto) presentano interrogazione al ministro Costa : Le deputate del gruppo Misto Silvia Benedetti e Sara Cunial hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Costa: "S.E.S.A. era già stata oggetto nella scorsa legislatura di un'ispezione da parte della Commissione parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti".Continua a leggere

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

