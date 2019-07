I dieci bikini che hanno fatto la storia

attualitavip.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019) Il 5 luglio si celebra la giornata mondiale del. In questa stessa data, nel 1946, lo stilista francese Louis Réard ha cambiato per sempre ladella moda e del costume. In occasione della sua sfilata alla Piscine Molitor, a Parigi, il designer ha presentato un capo rivoluzionario quanto scandaloso, ilappunto. Réard aveva trovato una sola modella disposta a sfilare con un abbigliamento tanto provocatorio, la ballerina esotica del Casino de Paris Micheline Bernardini. Il primo iconico, sgambatissimo e con micro laccetti, riproduceva tanti fogli di giornale. Una stampa non casuale, Réard sapeva quanto avrebbediscutere la stampa. Il nome è un omaggio all’atollo di, nelle Isole Marshall, dove gli Stati Uniti avevano iniziato in quel periodo dei test nucleari. Da allora ilè entrato a far parte della vita di tutti, declinato in infinite ...