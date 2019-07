Hyundai - La nuova i10 al Salone di Francoforte

quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) Laha staccato ufficialmente il biglietto perdiffondendo il teaser dellai10, che verrà presentata in anteprima proprio altedesco. Lannuncio sorprende fino a un certo punto: tra le novità sullagenda della Casa coreana, infatti, la citycar era in cima alla lista. Lauto sarà in concessionaria per linizio del 2020.Più slancio (e sprint). Lunica immagine al momento disponibile ci mostra uno scorcio del trequarti posteriore, langolo creato allaltezza dellultimo montante tra la finestratura laterale e il lunotto. Dove apparentemente non esiste soluzione di continuità. Come sulla i20, i designer sembrano aver puntato sull effetto sospeso per il tetto: un trucco per far apparire la carrozzeria dellai10 più filante, per un modello che, con tutta probabilità, guadagnerà un po di brio anche nelle prestazioni, con linnesto nella gamma motore del 1.0 turbo ...

