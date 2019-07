Golf – Allenamenti… insoliti per Tiger Woods | lo statunitense lavora in notturna

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019)e l’alternativo metodo di allenamento: loinper il prossimo torneofa sul serio: ilistanon ha intenzione di ritirarsi e continua are sodo per puntare ad alcuni importanti obiettivi. Dopo la vittoria al Masters e le delusioni Pga Championship e US Open, Wood mira adesso ad un torneo del Grande Slam. In vista dell’Open Championship, loha deciso di optare per un metodo di allenamento intenso e… alternativo:infatti si sta svegliando di notte per i suoi allenamenti, per abituarsi al fuso orario dell’Irlanda del Nord. L'articolo– Allenamenti…per: loinSPORTFAIR.

teresa_pr : RT @EMGTorino2019: News ?? Il @GolfGrugliasco mette a disposizione degli atleti #EMG il campo da gioco per gli allenamenti News ?? The @Golf… - cecegranata : RT @EMGTorino2019: News ?? Il @GolfGrugliasco mette a disposizione degli atleti #EMG il campo da gioco per gli allenamenti News ?? The @Golf… - EMGTorino2019 : News ?? Il @GolfGrugliasco mette a disposizione degli atleti #EMG il campo da gioco per gli allenamenti News ?? The… -