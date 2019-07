Formula 1 | nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone | Binotto però spaventa i

Formula 1 – Binotto rinforza la Ferrari - reclutati 5 nuovi ingegneri : c’è anche un ex Mercedes! : Il team principal della Ferrari ha rinforza to l’organigramma nelle ultime settimane, ingaggiando ben cinque nuovi ingegneri La Ferrari non sta a guardare, la piega che ha preso il Mondiale di Formula 1 non piace affatto a Mattia Binotto che, oltre a darci dentro dal punto di vista lavorativo, ha anche rinforza to la struttura interna della scuderia. LaPresse/Andrea Giovanelli Nelle ultime settimane infatti, precisamente alla vigilia ...

Formula 1 - Binotto rilancia : “lavoriamo a Maranello per portare nuovi sviluppi - obiettivo vittoria a Monaco” : Il team principal della Ferrari ha ricordato Lauda, soffermandosi poi sul Gran Premio di Monaco in programma domenica prossima Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione austriaco Niki Lauda, spirato nella notte tra lunedì e martedì all’età di 70 anni. LaPresse/Photo4 La Ferrari vanta nove successi nel Principato, di cui l’ultimo arrivato nel 2017 ...

Formula 1 - non c’è pace per Niki Lauda : nuovi problemi di salute per l’ex pilota austriaco : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato trasferito in una clinica privata svizzera per problemi ai reni Non c’è pace per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes è stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni. © Photo4 / LaPresse L’ex pilota austriaco ha dovuto far fronte ...