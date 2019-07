Elisabetta Canalis in Sardegna Ma la figlia Skyler Eva e sua madre rubano tutta la

caffeinamagazine

È di qualche giorno fa la notizia cheè riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un'azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell'occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l'azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino. Siccome chiunque avrebbe potuto riconoscere la, era necessario rendere il suo fisico piuttosto anonimo. E così per farlo, i grafici avevano deciso di tagliare la testa, mettendo in bella vista solo il resto del corpo, e di rimuovere con Photoshop i suoi tatuaggi. L'ex velina, però, si era resa conto di tutto e aveva deciso di portare l'azienda in tribunale che, alla fine, le ha dato ragione.

