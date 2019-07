Davide Ancelotti a Sky | “Di Lorenzo è carico e aperto al cambiamento Juve? Lavoriamo per

Davide Ancelotti : “James è un giocatore straordinario - ma di questo ne parla la società” : Davide Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. In primo luogo ha parlato della vasca con la sabbia: “L’abbiamo fatta fare per svolgere dei lavori in sabbia, così come facciamo a Castel Volturno. Si lavora di forza, si fanno anche lavori aerobici sulla sabbia o di scarico dopo l’allenamento. Ci torna sempre molto utile” A proposito del gap con la Juventus ha detto: “Dobbiamo riuscire a ricercare una qualità costante, aumentare la ...

Ancelotti : “Primo anno di transizione pensi già a cose nuove. Un assenza ha pesato. Su Liverpool e Davide…” : Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato una intervista ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi. Ancelotti: “Primo anno di transizione pensi già a cose nuove. Un assenza ha pesato. Su Liverpool e Davide…” Frequenti il Calcio da oltre quarant’anni riesce ancora a sorprenderti? «Il calcio cambia in continuazione, non puoi mai fermarti. Quest’ anno abbiamo fatto cose ...

Parla mister Ancelotti : “Di Napoli amo il clima - la socialità che ha la gente. Non sono un padre autoritario. Su Davide e su cosa mancherà una volta via…” : mister Ancelotti Parla di Napoli e della sua esperienza in azzurro Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha Parlato ai microfoni di OttoChannel, in particolare della sua esperienza in azzurro. Queste le parole del mister: “Il mio rapporto con Napoli è normale, vivo la città come la posso vivere. Passo molto tempo fuori città, a Castel Volturno, e quando rientro la sera l’unica cosa che mi godo di Napoli è qualche ristorante ...

Davide Ancelotti : «Siamo imprecisi a finalizzare - tutti quei pali non sono sfortuna» : Davide Ancelotti ha parlato in conferenza al termine di Spal-Napoli 25 tiri in porta, 2 gol acciuffati invece un po’ così: «E’ stata una gara specchio di quello che siamo, creiamo molto, ma siamo poco precisi negli ultimi metri. Finire 0-0 quel primo tempo è un limite, bisogna finalizzare quello che si produce. Poi loro hanno messo un attaccante in più, la squadra s’è abbassata ed è arrivato il gol del pareggio, ma la squadra ...

Davide Ancelotti : “Bellissima partita sotto tutti gli aspetti - stagione positiva. Il prossimo anno sarà ancora migliore! Se va via Allan? Vi dico che…” : L’intervista di Davide Ancelotti a Sky Sport L’allenatore in seconda del Napoli, Davide Ancelotti è intervenuto a SKY Sport al termine di SPAL-Napoli: “E’ un po’ che lavoriamo insime io e papà, stare in panchina con lui è molto emozionante ma ora sono abituato e mi concentro più su cosa deve fare la squadra in campo. Abbiamo fatto una bellissima partita sotto tutti gli aspetti. Anche se la partita non aveva ...