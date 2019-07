calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma, 9 lug. (Labitalia) – “Noi siamo un secondo pilastro previdenziale obbligatorio, ‘curiamo’ le pensioni per tutte quelle persone che vivono per intermediazione con l’attività di agente rappresentante, promotore finanziario, mini imprenditori. Il primo nostro obiettivo è quindi pagare le pensioni, ne paghiamo tra l’altro di ‘interessanti’ per i contribuenti. Accanto a questo abbiamo fatto però delle politiche di attenzione a questo mondo, realizzando azioni diinnovativo”. Così Gianroberto, presidente di, racconta l’attività dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, di cui è presidente da 3 anni. Una ‘nuova’, spiega, perché l’Ente “è stato riformato 3 anni fa con un cambio radicale di Statuto che l’ha resa ...

TV7Benevento : Costa (Enasarco): 'Pensioni e welfare nostri obiettivi'... - lavoroperte : Costa (Enasarco): 'Pensioni e welfare nostri obiettivi' - StraNotizie : Costa (Enasarco): 'Pensioni e welfare nostri obiettivi' -