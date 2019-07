Antonio Logli nelle mani della Cassazione | attesa sentenza domani 10 luglio in serata

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019), già condannato in due gradi di giudizio per l'omicidio e l'occultamento di cadaveremoglie Roberta Ragusa, attende il prossimo mercoledì 10che si esprima la Corte di. Unamoltoche stabilirà se ildovrà scontare i 20 anni di carcere al quale è stato condannato, considerando che per tutti e due i gradi di processo ha goduto di alcune misure cautelari piuttosto blande, ovvero l'obbligo di dimora a Pisa e San Giuliano Terme e dalle nove di sera fino alle sei del mattino l'obbligo di rimanere a casa. Sua moglie, Roberta Ragusa, è scomparsa 7 anni fa dal comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L'uomo è stato subito monitorato dagli inquirenti che sono presto giunti a conoscenza del fatto che da molti anniavesse un'amante, Sara Calzolaio, che era anche la tata dei suoi figli e amica di Roberta stessa. Una ...

