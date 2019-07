Wimbledon – Kvitova si ferma agli ottavi | Johanna Konta trionfa in rimonta al terzo set

Wimbledon 2019 - i risultati del terzo turno femminile (6 luglio). Petra Kvitova ed Ashleigh Barty avanti tutta - bye bye Kiki Bertens : Completato il terzo turno del torneo di Wimbledon per quanto riguarda il singolare femminile: la numero uno, l’australiana Ashleigh Barty, dà un dispiacere al pubblico di casa sconfiggendo con un duplice 6-1 in poco più di 50 minuti la beniamina di casa, la wild card Herriet Dart, ed agli ottavi sfiderà la statunitense Alison Riske, vincitrice in tre set per 4-6 6-4 6-4 sulla numero 13, l’elvetica Belinda Bencic. In tre set viene ...

Wimbledon – Tutto facile per Kvitova : Linette sconfitta in due set e accesso agli ottavi : Petra Kvitova accede agli ottavi di Wimbledon: la tennista ceca supera Linette in due set dopo 70 minuti di gioco e due set dominati Petra Kvitova accede agli ottavi di finale di Wimbledon. La tennista ceca, numero 6 al mondo, ha avuto bisogno di appena 70 minuti di gioco per battere la polacca Magda Linette (numero 75 WTA) dopo due set dominati con il punteggio di 3-6 / 2-6. agli ottavi di finale Kvitova affronterà la vincente della sfida ...

Wimbledon 2019 - i risultati del secondo turno femminile (4 luglio). Kvitova batte Mladenovic - avanti Barty - Kerber out : Si chiude il secondo turno del torneo di Wimbledon per quanto riguarda il singolare femminile: Ashleigh Barty, numero 1 del tabellone e del mondo, supera agevolmente anche il secondo turno sull’erba londinese e batte per 6-1 6-3 la belga Alison van Uytvanck. Terzo turno sulla carta facile contro la wild card di casa Herriet Dart. Saluta invece la competizione la tedesca Angelique Kerber, rimontata e battuta dalla statunitense Lauren Davis ...

Wimbledon – Kvitova trionfa in rimonta - Mladenovic ko in due set : la tedesca vola al 3° turno : Kvitova vola ai sedicesimi di Wimbledon: battuta Mladenovic in due set Dopo un inizio sprint di Mladenovic, che ha subito messo sotto Petra Kvitova, la tedesca è riuscita a reagire, costruendosi un’importante rimonta che le ha permesso di trionfare in due soli set al secondo turno di Wimbledon. Il match è terminato dopo un’ora e 27 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 2-6 e ha regalato a Kvitova il pass per il terzo turno, ...