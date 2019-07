Venezia | crolla il rosone della chiesa di Carpenedo | il prete parla di miracolo

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si sono vissuti momenti di paura ieri mattina nelladi, in provincia di, dove all'improvviso, prima dell'iniziocelebrazione eucaristica è venuto giù il bellissimoche adornava una delle facciate dell'edificio religioso. Un boato tremendo ha scosso la parrocchia, intitolata ai santi Gervasio e Protasio. In quel momento i fedeli stavano aspettando che il sacerdote, don Mario Ronzini, cominciasse la liturgia. Ilè caduto per terra e ha colpito anche l'organo. Nessuna vittima o feriti Fortunatamente nessuno dei presenti si trovava al di sotto del, e per questo non ci sono stati né feriti, né vittime. Certo, poteva essere una tragedia e scapparci benissimo il morto se qualcuno si fosse trovato nel raggio di caduta dell'imponente finestra. Ilè uno degli ornamenti artistici più belli delle chiese, e rende caratteristici molti edifici ...

