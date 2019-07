Tornano i Momenti di Trionfo in Destiny 2 | data | tutti gli obiettivi e le ricompense

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019)2 sembra essere tornato a nuova vita. Non che prima fosse morto, intendiamoci, ma la separazione tra gli sviluppatori di Bungie e il publisher Activision ha sicuramente dato nuovo slancio al team e alla sue idee. Già l'uscita dell'espansione I Rinnegati ha rimpolpato l'esperienza del titolo massivo con tanti contenuti mai visti e un ribilanciamento generale di armi, armature e modalità di gioco. Non solo, il debutto del prossimo DLC Shadowkeep - atteso a settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su Google Stadia - e di una versione Lite gratuita per chi vuole iniziare a giocare tra stelle e pianeti, lasciano presagire un futuro più che roseo per lo shooter online dagli stessi creatori della saga di Halo. Di fatto, quindi, i Guardiani possono prepararsi ad una nuova stagione di2 che promette di essere frizzantissima. Nell'attesa, il team di ...

