Sciopero trasporti 24 luglio | stop di treni e mezzi pubblici | escluso comparto aereo

Giovedì 11 luglio ci sarà uno Sciopero dei trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Trasporti - Sciopero generale : il 24 luglio si fermano bus e treni - il 26 gli aerei : Lo scoperto nazionale dei Trasporti pubblici è il 24 luglio per bus e treni e due giorni dopo, il 26 luglio, per gli aerei. La decisione è stata presa e resa nota dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti attraverso i rispettivi segretari: "Lo sciopero non è contro i due partiti al Governo, ma contro l'immobilismo di questo Governo. Senza Trasporti moderni, il Paese non potrà ripartire".Continua a leggere

Trasporti in tilt per Sciopero a luglio : 18.01 sciopero nazionale di tutti i Trasporti terrestri e marittimi il 24 luglio, replica il 26 luglio per il comparto aereo. Lo hanno annunciato i segretari generali Fit Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi, alla fine degli esecutivi unitari delle tre organizzazioni. E' stata anche varata una piattaforma di proposte al governo.

Sciopero trasporti luglio : doppia protesta per Trenord - stop Alitalia il 26 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi nel settore. Le settimane del mese di luglio vedranno andare in scena una serie di agitazioni sindacali, che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici e aerei. Alcuni degli stop preoccuperanno, e non poco, i vacanzieri in partenza. La data più critica in tal senso sarà quella del 26 luglio, quando ad incrociare le braccia sarà il personale navigante del Gruppo Alitalia. Lo Sciopero ...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Roma : Riguarderà solo i dipendenti di ATAC e durerà tutto il giorno, ma sarà rispettata la fascia di garanzia

Sciopero 25 giugno 2019 trasporti Roma/ Agitazione al via : stop fino alle 17 : Sciopero 25 giugno trasporti Atac Roma: inizia l'Agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Sciopero dei trasporti a Roma : 9.18 A Roma lo Sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato da Usb e Orsa. Si tratta della protesta che era in programma giovedì 20 giugno e che è stata rinviata dopo una riunione tra i sindacati e la Prefettura. I lavoratori si fermano dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall'agitazione i bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse,ovvero Termini Centocelle,Roma-CiviaCastellana-Viterbo e ...

Brasile - trasporti bloccati per Sciopero : 5.53 Lo sciopero nazionale sta mettendo in crisi i trasporti pubblici in Brasile. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la riforma delle pensioni di Bolsonaro,nell'ultima di una serie di proteste fin dall'insediamento del presidente. Ferme alcune linee della metropolitana di San Paolo,in coincidenza con la partita di Coppa America al Morumbi. Fonti sindacali parlano di 45 mln di lavoratori in sciopero, oltre 100 città ...