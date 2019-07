Nintendo vuole mantenere lo slancio delle vendite di Switch il più a lungo possibile

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Durante il recente Shareholder Q&A di, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato come la società giapponese ha come obiettivo illodiper un periodo di tempo prolungato, quando gli sono state chieste informazioni sul potenziale calodopo aver raggiunto il picco, riportalife."Vogliamo che il business dicontinui il più ae, a tal fine, non solo pubblicheremo un flusso continuo di titoli interessanti, ma lavoreremo anche per migliorare i nostri contenuti digitali e servizi di rete comeOnline. Continuando a sfidare i limiti di ciò che può essere fatto conin modi diversi rispetto al Wii, speriamo dileper unciclo vitale".Furukawa ha rinforzato il concetto, toccando lehardware a vita e le continuesoftware ...

