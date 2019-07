LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio Scherma protagonista

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE15.10 TUFFI – L’Italia chiude al nono posto il team event misto. Oro alla Cina davanti al Messico, bronzo per la Corea del Sud. 15.05 VOLLEY – Primi parziali: Canada-Iran 20-25, Hong Kong-Ucraina 21-25. 15.01– Magnifica Italia! Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia sono in finale per l’oro nel fioretto a squadre: annichilita per 45-21 la Cina in semifinale. Ultimo atto alle 18 contro la Russia. 14.55 TIRO A VOLO – Arriva anche la classifica dello skeet femminile ed in testa c’è Chiara Di Marziantonio con 69/75: triplo 23 per l’azzurra nelle tre serie odierne. 14.49 TUFFI – Terminata la seconda rotazione, l’Italia al momento è ottava in classifica. 14.45 TIRO A VOLO – Terminata la prima giornata di qualifiche dello ...

