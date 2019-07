Juventus | torna anche Storari? Possibile ruolo con Paratici

Mandragora : 'Ritornare alla Juventus è un obiettivo primario' : Possibili novità importanti per la Juventus in merito alla trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale dell'Ajax de Ligt a Torino: secondo le ultime indiscrezioni, il nazionale potrebbe già arrivare alla Juventus questa settimana o comunque prima che i bianconeri partano per la tournée asiatica. Resta però da lavorare su altre situazioni di mercato, non solo in entrata, ma anche in uscita: si parla infatti delle possibili cessioni che, ...

Juventus - ufficiale Buffon : “sono felicissimo di tornare a casa” : Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il 19 maggio 2018. Quel giorno avevano tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate ...

Mercato Juventus - il 'Gigi-day' : Buffon è tornato : Tutto pronto in casa Juventus per il ritorno in squadra dell’ex portiere Gigi Buffon. Sembra strano ma sta succedendo davvero: il numero 1, campione del mondo, Buffon sta effettuando le visite mediche presso il J-medical, ed è pronto a riabbracciare tutto il popolo juventino dopo un solo anno passato con il PSG dello sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi. Già dalle prime ore di questa mattina, giovedì 4 luglio, centinaia di tifosi erano pronti ad ...

Buffon alla Juventus - decisivo Agnelli : “Torna da noi” : Un ruolo primario nel ritorno di Buffon alla Juventus lo avrebbe avuto il presidente Agnelli, una volta saputo dei contatti con il Barcellona.“powered by Goal”Sembrava impossibile e invece sta per accadere: Gianluigi Buffon alla Juventus, per la seconda volta dopo il saluto nel 2018 che aveva assunto le sembianze di un addio.Il portiere è giunto in mattinata allo J Medical per le visite mediche di rito accolto dalla folla festante, a caccia ...

Calcio : Gianluigi Buffon torna alla Juventus. Domani previste le visite mediche : Ormai ci siamo. Gianluigi Buffon è pronto per tornare in Italia e lo farà vestendo nuovamente la maglia della Juventus. Il portierone azzurro, dopo aver accettato l’anno passato la sfida della Ligue1 tra le fila del PSG, ha deciso di riprendere il filo del discorso interrotto nel club nel quale ha trascorso ben 17 stagioni della sua eccezionale carriera. Un trasferimento di cui si parlava già da alcune settimane e che Domani, stando a ...

Marchisio Juventus - clamoroso : il Principino può tornare con Buffon : Marchisio Juventus- A volte ritornano. Come sottolineato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Claudio Marchisio, dopo aver rescisso il proprio contratto con lo Zenit, potrebbe far ritorno alla Juventus. Un’ipotesi reale e concreta, la quale potrebbe concretizzarsi per un discorso di “incastri” e strategie. Di fatto, il Principino potrebbe ricoprire una delle tre slot destinate ai “prodotti […] ...

Juventus - Pogba avrebbe espresso a Sarri la volontà di ritornare in bianconero : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con acquisti che dovrebbero andare ad incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ramsey, Luca Pellegrini, Demiral, Rabiot e forse De Ligt potrebbero non essere gli unici arrivi in bianconero per la prossima stagione: si parla di un terzino destro che possa sostituire il probabile partente Joao Cancelo e nel settore avanzato, in caso degli addii di Higuain e Mandzukic, la ...

Juventus - l’agente di Higuain disegna il futuro del Pipita : “se dovesse tornare in Serie A - ecco dove giocherà” : Il fratello-agente del Pipita ha svelato il futuro dell’argentino, sottolineando che in Serie A giocherà solo con la Juve Gonzalo Higuain non giocherà nella Roma, questo è quanto ha riferito il fratello-agente del Pipita con un post su Twitter. Soffermandosi sull’eventuale trattativa con il club giallorosso, il procuratore dell’argentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda: “Higuain in Italia giocherà solo ...