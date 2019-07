Grand Hotel | su FoxLife Eva Longoria produttrice di un altro soap drama

Su FoxLife arriva Grand Hotel - nuova soap drama diretta da Eva Longoria : Scandali, debiti, segreti e storie d’amore e passione. Su FoxLife (114, Sky), dall’8 luglio il lunedì alle 21.00, arriva Grand Hotel: nuova soap drama prodotta e diretta da Eva Longoria che vede protagonista la famiglia proprietaria di un lussuoso Hotel a Miami Beach. Basato sull'omonima serie spagnola scritta da Brian Tanen, Grand Hotel celebra il ritorno del drama multietnico con sfumature da soap. Dietro una perfetta ...

Grand Hotel - dal 8 luglio su FoxLife arriva la soap prodotta da Eva Longoria : Recensione Grand Hotel, la soap prodotta da Eva Longoria che da lunedì 8 luglio arriva su FoxLife. Trama e cast e foto.Lunedì 8 luglio su FoxLife (114, Sky) debutta Grand Hotel, un episodio ogni lunedì alle 21.00. Si tratta di una nuova soap prodotta e diretta da Eva Longoria che racconta di una famiglia proprietaria di un lussuoso Hotel a Miami Beach.Grand Hotel, la tramaBasato sull’omonima serie spagnola scritta da Brian Tanen, Grand ...

Grand Hotel : debutta su Fox Life la soap di Eva Longoria : Grand Hotel sta per affrontare il suo arrivo sul piccolo schermo italiano di Fox Life. A partire da questo 8 luglio ed in prima serata, la soap diretta da Eva Longoria metterà al centro delle puntate la famiglia che gestisce un Hotel di lusso a Miami Beach. Lo show si basa sulla serie spagnola dal titolo omonimo scritta da Brian Tanen, per un drama multietnico che farà luce sulle tante contraddizioni e ombre presenti nell’aristocrazia ...

Grand Hotel : trama - cast completo e anticipazioni. Quando esce : Grand Hotel: trama, cast completo e anticipazioni. Quando esce Dalla fine del 2017 si parla di una nuova serie alla cui produzione starebbe lavorando Eva Longoria, la Gabrielle Solis di Desperate Housewives. La serie tv sarà intitolata Grand Hotel ed è in programma la messa in onda entro la fine del 2019. Il network ABC già nel 2018 aveva mostrato molto interesse arrivando ad ordinare un pilot della serie. LEGGI ANCHE: Alto Mare: trama, ...

Grand Hotel di Eva Longoria conquista gli Usa e si prepara all’arrivo in Italia - su quale rete? : Una ricca famiglia che si lascia andare ai vizi, che non si fa mancare segreti e giochetti, e i loro clienti, tutto questo è Grand Hotel, la serie firmata alla produzione da Eva Longoria e di cui ormai si parla da oltre due anni. La prima volta che si è parlato dello show era la fine del 2017 e se in un primo momento figurava nella programmazione ABC, tutto poi è finito in panchina, almeno fino a qualche settimana fa quando è stata annunciata ...

Sofitel Rome Villa Borghese : il 1° luglio Grande riapertura per l’hotel di lusso : Il 1 ° luglio, nel cuore di Roma, riapre il Sofitel Rome Villa Borghese: un restyling firmato dall’architetto e interior designer contemporaneo, Jean-Philippe Nuel. Ex residenza nobiliare del XIX secolo, l’hotel boutique di lusso inaugura le nuovissime camere, un moderno centro fitness, un programma dedicato al benessere, tre sale per eventi e meeting e un ristorante panoramico progettato dal famoso architetto francese. Situato in una ...

Il Grand Hotel Niger è pronto e aperto a tutti quelli che hanno soldi (militari compresi) : E’stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. Il Grand Hotel Presidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’Hotel di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del Niger, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla ...