Game Freak ci spiega perché le nuove funzionalità scompaiono dai giochi Pokémon

(Di lunedì 8 luglio 2019) IPokemon tendono ad avere l'abitudine di introdurrecon ogni capitolo, solo che le feature vengono in seguito abbandonate quando vengono introdottisuccessivi. In un'intervista con il director di Pokemon Spada e Scudo, Shigeru Ohmori, Metro ha deciso di chiederequesto accade solitamente. Ohmori ha avuto questo da dire quando gli è stato chiesto se Dynamax resterà a lungo una feature per altri titoli:"A, abbiamo il desiderio di sorprendere i giocatori con un nuovoplay. Non fare sempre la stessa identica cosa ma avere una nuova svolta in qualcosa, per mantiene le persone sorprese godendo del nuovo stile di gioco."Leggi altro...

