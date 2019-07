Filippo Magnini salva un bagnante in Sardegna

gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019)eroe in mare. L'ex campione del mondo di nuoto hato la vita di un turista in difficoltà in acqua a Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. Poco dopo le 3 del pomeriggio di domenica 7 luglio, un villeggiante si era lanciato all'inseguimento di un cigno-ciambella gonfiabile trasportato verso il largo quando ha avuto un malore. Gli amici si sono accorti che era in difficoltà e hanno attirato l'attenzione dei bagnini gridando e sbracciando. A quel punto, in vacanza incon la compagna Giorgia Palmas, si è reso conto di quanto stava accadendo e senza pensarci due volte si è lanciato verso il malcapitato colmando la distanza in acqua con rapide bracciate da sprinter di rango e raggiungendo l'uomo. Quindi lo ha sorretto tenendolo a galla col capo fuori dell'acqua fino all'arrivo di altri soccorritori. «Ho fatto quello che ...

