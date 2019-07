Filippo Magnini salva bagnante che stava annegando

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019)eroe per un giorno: il nuotatore ha tratto in salvo unchenelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. Lo sportivo era in compagnia della fidanzata, l'ex velina Giorgia Palmas.Erano le 15.15 quando unsi è trovato in una situazione di pericolo non riuscendo a raggiungere il suo cigno gonfiabile. A quel punto il campione dei due ori mondiali nei 100 stile libero si è tuffato in acqua, traendolo in salvo.che08 luglio 2019 07:12.

SkyTG24 : Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna - Corriere : Sardegna: bagnante colto da malore, lo salva Filippo Magnini - HuffPostItalia : Giornata da eroe per Filippo Magnini: salva un bagnante in Sardegna -