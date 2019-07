Come è andata agli italiani che hanno incontrato Federer prima di Berrettini

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Oggi Matteo, 23 anni romano, numero 21 del mondo proverà a battere Rogersul centrale di Wimbledon. In gioco un posto nei quarti del torneo londinese, ma anche in bilancio virtuale tra il campione svizzero e i tennistinon proprio brillante. Quella di Rogere l'Italia è una storia lunga vent'anni. Il legame del campione svizzero con il tennis azzurro parte dal 1999, anno dellaconvocazione in nazionale e dell'esordio in Coppa Davis proprio contro l'Italia. A Neuchatel, nellagiornata,batte in quattro set Davide Sanguinetti, facendo già intravedere il talento innato dei suoi colpi. A vittoria già assicurata per gli svizzeri, il giovane Roger si arrende al mancino barese Gianluca Pozzi, stessa sorte di pochi mesicon il belga naturalizzato ...

