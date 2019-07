ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si è sentito male in casa e sua moglie hato subito il 118. Prima che i soccorsi riuscissero ad arrivare,, per Alfredo Carbone non c’era già più niente da fare. L’uomo, cardiopatico, è stato stroncato da un infarto. E qualche minuto, proprio mentre la moglie Lina assisteva ai tentativi dei soccorritori di rianimare Alfredo, anche lei ha avuto un malore. Si è reso quindi necessario un secondo mezzo di soccorso, ma anche per la donna non c’è stato niente da fare. Così, Lina è mortail. A raccontare la storia è TorinoToday. I due, una vita insieme, quasi coetanei, sono morti in un tempo brevissimo, insieme, come avevano sempre vissuto. FQ Magazine 21enneaver bevuto un frullato proteico. Il padre su Facebook: “State attenti” ...

FQMagazineit : Chiama il 118 per soccorrere il marito che però non ce la fa, dopo pochi minuti muore anche lei - TutteLeNotizie : Chiama il 118 per soccorrere il marito che però non ce la fa, dopo pochi minuti muore anche… - twolighteyes : ???????????????????????? #Torino, marito ha infarto: moglie chiama il 118 e muore insieme a lui -