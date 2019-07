Atalanta | settimana chiave per la Champions a Bergamo

calcioefinanza

(Di lunedì 8 luglio 2019)decisiva in casaper quanto riguarda la questione stadio. I bergamaschi stanno lavorando per rispettare tutte le prescrizioni previste dalla UEFA, in modo da poter disputare le gare diLeague al Gewiss Stadium. A proposito di questa possibilità, il direttore operativo del club Roberto Spagnolo si è così espresso di recente: «Giocare … L'articoloper la

barbara75toud : @chibaza @PatriziaMarocco @SimonBr89 @Atalanta_BC @ChampionsLeague @TorinoFC_1906 @EuropaLeague Devono sistemare il… - infoitsport : Calciomercato Roma, la prossima settimana arrivano Lopez e Mancini. All'Atalanta il suo posto sarà preso da Radu? -… - tabellamercatob : Quasi al termine 1^ settimana #Calciomercato Riepilogo trattative calde #serieb/4 2 centrocampisti a #Pescara: Buse… -