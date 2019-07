Anticipazioni palinsesti Mediaset autunno | D' Urso di domenica sera | Amici Vip di lunedì

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019)ha presentato ufficialmente quelli che sono idella prossima stagione televisiva 2019-20. Un'annata che si profila ricca di nuovi appuntamenti con le reti del Biscione sia in prime time che in day time. Tanti i programmi che rivedremo in onda sulla rete ammiraglia, tra cui il Grande Fratello Vip e Live - Non è la D'ma ci sarà spazio anche per delle novità come nel caso diVip, il primo talent showcon protagonista dei personaggi famosi dello spettacolo.2019-20: le novità che vedremo in onda Lesuidell'rivelano che quest'anno tornerà in onda Live - Non è la D', seppur in un nuovo giorno di programmazione. La trasmissione, infatti, abbandonerà il mercoledìper approdare nella competitivata della, dove su Raiuno andranno in onda delle fiction mentre su Raidue ci ...

