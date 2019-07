Alla Corte arbitrale dell’Aia è iniziata l’udienza per decidere chi tra Italia e India

L'uomo senza pelle chiede giustizia Alla Corte europea : L'incredibile storia di Amuri Sferrazza che sfigurato dopo un incidente chiede giustizia alla Corte europea e intanto per pagarsi le cure mediche ha dato vita ad un progetto di crowfounding. Quel maledetto giorno lo ricorda con estrema lucidità, anche perché è il giorno in cui è deceduta la sua identità. Un giorno come tanti, un giorno di scuola per un ragazzo che nel 1997 aveva 15 anni e una voglia matta di vivere. Un giorno che ...

Matteo Renzi condannato dAlla Corte dei Conti : quegli “aumenti di spesa” da presidente di provincia e sindaco : Il provvedimento di condanna sta tutto in tre parole: “aumento di spesa”. È per questo motivo che mercoledì la Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15 mila euro per un danno erariale relativo al 2006 quando l’ex premier era presidente della provincia di Firenze. Secondo i giudici contabili Renzi avrebbe nominato quattro direttori generali al posto di uno, provocando così un danno complessivo all’ente pari a 125mila ...

Prof e consulente - Cascetta indagato dAlla Corte dei Conti per danno erariale : sigilli a barca e conti correnti : È il Professor Ennio Cascetta ad aver ricevuto un invito a dedurre dalla Corte dei conti la scorsa settimana, nell?ambito dell?inchiesta contabile culminata nel sequestro...

Mondiale femminile - Ocasio Cortez invita Rapinoe Alla Camera dopo la lite con Trump : la capitana accetta : La capitana della nazionale Usa femminile, Megan Rapinoe, accetta l’invito a visitare il Parlamento fattole della deputata democratica Ocasio-Cortez dopo le scintille con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Potrà non essere la Casa Bianca, ma saremmo felici di accogliere Rapinoe e l’intera nazionale per un tour della Camera in qualsiasi momento vogliano”, ha scritto la deputata newyorkese su Twitter. ...

Inter scatenata - non solo Edin Dzeko : chi arriva Alla Corte di Antonio Conte : Si scatena l' Inter che in una giornata ricca di incontri in sede, cui ha presieduto anche Conte, definisce l' acquisizione dell' esterno Lazaro (23 anni) dall' Herta Berlino per 24 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore promesso un quinquennale da 1.5 milioni netti. Con Pastorello, Intermediar

Allarme della Corte dei Conti : «Rischi gravi da taglio choc delle tasse» : «Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione di indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, Continua a crescere»....

Temptation Island – Chi è Federica Lepanto? DAlla vittoria al GF al ‘corteggiamento’ al fidanzato Massimo [GALLERY] : Federica Lepanto, la 26enne tentatrice sempre più vicina a Massimo, fidanzato di Ilaria E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: le sei coppie partecipanti si sono divise nei due villaggi nei quali vivranno 21 giorni a stretto contatto con 13 tentatori e tentatrici. A mettersi subito in mostra per il suo atteggiamento discutibile è stato Massimo, fidanzato di Ilaria. Il ragazzo si è subito avvicinato alla tentatrice ...

Migranti - il ricorso della ONG respinto dAlla Corte europea : no allo sbarco in Italia : E' arrivata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha respinto il ricorso della Sea Watch e, in tal modo, ha scelto di non voler emendare delle misure che costringano il Governo Italiano a sospendere il decreto Sicurezza bis. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web del Fatto Quotidiano, in base allo stesso decreto l'entrata della Sea Watch 3 nelle acque territoriali appartenenti all'Italia risulta essere vietata. ...

Respinto il ricorso della Sea Watch Alla Corte Ue | Salvini : "Non sbarcano neanche a Natale" : La nave, ferma al largo di Lampedusa, ha il divieto di sbarcare in Italia, confermato anche dalla Corte Europea di Strasburgo. A bordo la situazione è drammatica: "Siamo tutti stanchi, esausti"

Amanda Knox - dAlla Corte di Strasburgo arriva la condanna definitiva all'Italia : Aurora Vigne Lunedì 18 giugno, il governo italiano aveva richiesto alla Corte per i diritti umani di Strasburgo di pronunciarsi ancora sul caso Kercher La Corte di Strasburgo ha rigettato la richiesta del governo italiano di esprimersi nuovamene sul caso di Amanda Knox, dopo la condanna per aver violato i diritti di difesa all'imputata. Nella sentenza odierna, che rende quindi definitiva quella emessa contro l'Italia a gennaio ...

Sea Watch - respinto il ricorso Alla Corte di Strasburgo. I migranti : “Siamo esausti - fateci scendere” : È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco. I migranti si erano rivolti a Strasburgo con una richiesta di «misure provvisorie» per chiedere al nostro Paese di consentire lo sbarco. Questa matti...