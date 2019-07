caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) C’è un nuovo, tragico, incidente mortale che si aggiunge ad un bilancio che continua ad essere sempre più serio. Protagoniste ancora una volta le nostre strade, protagonista ancora una volta è un. È successo tutto sabato pomeriggio, durante uno dei più classici giri del week end. Quando magari esci di casa e vai al mare oppure ti metti in sella per andare dalla tua fidanzata o raggiungere i tuoi amici. O magari semplicemente per farti un giro in moto, la tua grande passione. Così, in via San Salvatore, alle porte di Ospedaletto, nei pressi di Rimini, un 52enne ha perso la vita. Era grosso modo l’ora di pranzo quando l’impatto con un’altra vettura ha fatto saltare via dalla moto il, facendogli compiere una carambola del destino, che non gli ha lasciato scampo. Adesso sarà la giustizia ail suo corso, con gli inquirenti al lavoro per capire le responsabilità e ...

romeoagresti : #Rabiot: 'Buffon mi ha detto un sacco di cose interessanti sulla Juve, soprattutto che per fare un salto di qualità… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySportF1: ?? ON BOARD ?? Un salto nel passato con @Carlossainz55 ?? Affronta la salita di Goodwood con la @McLarenF1 M8D ?? dominatrice… - Noovyis : (“Un salto tremendo, poi l’impatto”. Niente da fare per il centauro di 52 anni) Playhitmusic -… -