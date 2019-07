Superbike – Rea trionfa anche in Gara-2 a Donington | Bautista torna sul podio

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-2. Rea completa il weekend perfetto vincendo ancora. Terzo Bautista : L’ultimo atto del GP di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike ha visto Jonathan Rea completare il weekend perfetto vincendo anche gara-2 sul circuito di Donington e allungando clamorosamente la ritrovata leadership nel campionato del mondo su Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha fatto il possibile per restare con i primi ma si è dovuto arrendere al nordirlandese e al compagno di marca turco Toprak Razgatioglu che sta ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato Superpole Race. Jonathan Rea vince ancora e allunga nel Mondiale - Bautista è 4° : Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 e allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea vince la superpole race davanti a Sykes! Solo 5° Bautista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cosa ha dell’incredibile anche perché nello stesso punto stava per cadere anche Rea! Fatto sta che il nuovo podio diventa: Rea-Razgatioglu-Haslam, con Bautista quarto. CLAMOROSOOOO!! Sykes viene cacciato dal podio! Il britannico caduto nel giro di rientro per colpa dell’olio non è riuscito a portare la moto ai box e da regolamento diventa non classificato. Ricapitolando, ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea e Sykes danno spettacolo! Bautista 5° a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Un paio di errori di Rea permettono a Sykes di restargli sulla coda. -6 Sorpasso clamoroso di Rea su Sykes! L’alfiere della Kawasaki infila il rivale in modo molto rude. -7 Gruppetto di tre al comando, Bautista sempre quinto distante da Haslam, Melandri 10°. -8 giri. Rea infila Sykes che poi incrocia, lotta bellissima in testa mentre Razgatioglu prova a ricucire. 2/10 Razgatioglu ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e di gara-2 del GP di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike 2019. In terra inglese è avvenuto l’impensabile: il beniamino di casa Jonathan Rea ha superato in classifica lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista ieri di una ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole race e gara-2 - canali tv - streaming e programmazione Sky - TV8 ed Eurosport : Una domenica tutta speciale a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro iberico è chiamato ...

Superbike – Bautista cade in Gara-1 a Donington : Rea conquista un’altra importantissima vittoria : Mondiale Superbike a Donington: in Gara 1 Álvaro Bautista cade e Chaz Davies chiude al decimo posto Entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati non hanno potuto ottenere i risultati sperati nella prima gara dell’appuntamento inglese del Mondiale Superbike sul tracciato di Donington. Dopo il clima estivo di venerdì, oggi le temperature sono calate sensibilmente ed i piloti, nella Superpole della mattina, ma soprattutto in Gara ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : in pista - si parte per gara-1! : DIRETTA Sbk 2019, Superbike: info streaming video e tv di Superpole e gara 1 del Gp di Gran Bretagna 2019, oggi sabato 6 luglio 2019.

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato superpole. Sykes strepitoso - rifila un secondo a Rea! Bautista sesto : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Prestazione superlativa per l’alfiere della BMW che, dopo aver brillato nelle prove libere, è riuscito a surclassare l’intera concorrenza e oggi pomeriggio scatterà davanti a tutti nella gara-1 sul circuito di Donington. Il britannico è risultato imbattibile su un asfalto umido dopo la pioggia scesa in mattinata, la pista si è ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : via alla Superpole a Donington! : DIRETTA Sbk 2019, Superbike: info streaming video e tv di Superpole e gara 1 del Gp di Gran Bretagna 2019, oggi sabato 6 luglio 2019.

DIRETTA SBK 2019/ Superbike - streaming video tv : via alla FP3 a Donington! : DIRETTA Sbk 2019, Superbike: info streaming video e tv di Superpole e gara 1 del Gp di Gran Bretagna 2019, oggi sabato 6 luglio 2019.

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma GP Gran Bretagna Superbike (6 luglio) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del sabato GP Gran Bretagna Superbike Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della superpole e di gara-1 del GP di Gran Bretagna, ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole e gara-1 - canali tv e streaming - programma Sky - Tv8 ed Eurosport : Un fine settimana per cuori forti sarà quello a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro ...