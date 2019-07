Nave da crociera sbanda e rischia l' incidente a Venezia

Sfiorata la strage a Venezia : Nave da crociera sbanda e rischia di finire contro la banchina [VIDEO] : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi pomeriggio a Venezia sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. ...

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante il nubifragio : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e...

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia l'incidente durante il nubifragio : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e...

Intenso "downburst" su Venezia : Nave da crociera sbanda - incidente sfiorato : Un vasto temporale V-shaped sviluppatosi sulle Prealpi venete e lombarde, a nord del Garda, ha attraversato gran parte del nord-est nelle ultime 2-3 ore scatenando piogge intense, locali grandinate e...

Litiga con il marito e si getta dalla Nave da crociera a Genova : salvata da un marinaio : Litiga col marito e si butta in mare dalla nave da crociera Msc Seaview ormeggiata al porto di Genova. È successo ieri sera. La donna, irlandese di 43 anni, è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto e trasferita in codice rosso all’ospedale Galliera.La turista, secondo quanto ricostruito, aveva bevuto e dopo un litigio col marito ha deciso il gesto eclatante lanciandosi nel vuoto da una ventina di metri. ...

Genova - litiga col marito e si lancia dalla Nave da crociera : marinaio si tuffa per salvarla : Nella serata di lunedì una donna irlandese di 43 anni si è lanciata in acqua dalla nave da crociera MSC Seaview, ormeggiata in porto a Genova. A quanto ricostruito, la turista avrebbe compiuto il gesto eclatante dopo un litigio col marito. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo per salvarla.

Incidente Venezia : la Nave da crociera MSC Opera torna nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

La Nave Msc Opera non partirà per la prossima crociera : La prossima crociera della Msc Opera era in programma l'8 giugno con partenza da Bari. Rimborso crociera e spese di viaggio...

Incidente tra Nave da crociera e battello a Venezia - Procura indaga per inosservanza sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.

Venezia - incidente Nave da crociera Msc/ Video "Lo staff urlava di scendere ma..." : Venezia, incidente tra nave da crociera Msc e battello nel canale Giudecca: Video. Cinque feriti e tanto panico: "Lo staff urlava di scendere ma..."

Venezia - incidente Nave crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Blackout comandi» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

Venezia - Nave da crociera urta battello : 5 feriti : Aggiornamento - La Msc ha pubblicato una nota sull'incidente di questa mattina a Venezia, spiegando di essere al lavoro per accertare le cause della collisione: "Questa mattina, intorno alle 8.30, Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il ...

VENEZIA - INCIDENTE Nave DA CROCIERA MSC/ Video - Salvini "evitabile senza No del M5s" : INCIDENTE VENEZIA fra una NAVE da CROCIERA Msc e un battello nel canale Giudecca: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.

Venezia - Nave da crociera contro battello e banchina. Quattro in ospedale - persone cadute in acqua. «Blackout dei comandi» : Incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci...