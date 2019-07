MotoE | il primo successo lo firma Niki Tuuli | il finlandese precede Bradley Smith e Mike

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Il pilota del team Ajovince davanti ae Di Meglio, vincendo così ilGran Premio di questa categoria IlGran Premio dise lo aggiudica, che sfrutta al meglio la partenza dalla pole position prendendosi così una prestigiosa vittoria in Germania, al termine di una gara ridotta per pioggia e interrotta anzitempo per la caduta di Savadori in curva 8. Ilriesce ad avere la meglio sul britannicoe sul franceseDi Meglio, mentre non va oltre il quinto posto Matteo Ferrari, abile are Alex De Angelis in sella alla sua OCTO Pramac.L'articolo, illo: ilDi Meglio sembra essere ilsu SPORTFAIR.

SkySportMotoGP : ?? Una bandiera rossa chiude la prima della #MotoE ???? ?? #Tuuli è il primo vincitore ???? Che carenate in pista? 1?????… - Simone62864655 : RT @EpaddockIT: Finita la prima gara della MotoE?? Niki Tuuli vince su Bradley Smith e Mike Di Meglio. Ferrari il primo degli italiani. Gra… - astaparer : RT @EpaddockIT: Finita la prima gara della MotoE?? Niki Tuuli vince su Bradley Smith e Mike Di Meglio. Ferrari il primo degli italiani. Gra… -