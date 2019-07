Mondiali 2019 | le americane ancora regine del calcio

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti-Bacosi SUL TETTO DEL MONDO! Vittoria italiana nel Mixed Team di skeet : Dopo l’oro raccolto a Minsk negli European Games di una poco più di una settimana fa, l’Italia del Mixed Team di skeet si conferma ai massimi livelli conquistando addirittura il titolo iridato nel corso dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda. Il merito è sempre del campione olimpico individuale in carica Gabriele Rossetti, che questa volta però ha fatto coppia con Diana Bacosi – anch’ella campionessa a Cinque Cerchi a Rio ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti e Bacosi in finale per l’oro! Fuori Cassandro e Cainero : Gabriele Rossetti e Diana Bacosi sono in finale per l’oro nello skeet misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: gli azzurri in qualifica chiudono al secondo posto, con lo score di 147/150, preceduti dalla coppia targata USA formata da Christian Elliott e Kimberly Rhode, che vince la prova con 148. La medaglia di bronzo invece sarà affare tra la Cina di Jin Di e Wei Meng, al terzo posto con 145, e la coppia della Gran Bretagna composta ...

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Italia supera di misura la Germania nel finale - secondo successo per le azzurre : Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Hockey su pista femminile ai Mondiali di Barcellona 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere 1-0 la Germania, al termine di una partita con poche emozioni, e decisa solamente nel finale. Avvio di gara caratterizzato da molti falli, soprattutto da parte delle teutoniche, ben tre nei primi cinque minuti, mentre latitano le occasioni da gol da ambo le parti. A ...

Triathlon - Mondiali staffetta mista Amburgo 2019 : vince la Francia davanti alla Germania - Italia 12ma : La Francia si conferma sul trono iridato della staffetta mista di Triathlon: Emilie Morier, Leo Bergere, Cassandre Beaugrand e vincent Luis vincono i Mondiali disputati ad Amburgo andando a precedere, dopo un lungo duello, i padroni di casa della Germania, che schierano Laura Lindemann, Valentin Wernz, Nina Eim e Justus Nieschlag, di 4″. Bronzo per l’Australia di Natalie Van Coevorden, Aaron Royle, Emma Jeffocoat e Jacob Birtwhistle, ...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Marco Gallo risale posizioni nella quarta giornata - pass olimpico ancora possibile : Si è conclusa anche la quarta giornata dei Mondiali Laser Standard 2019, competizione velistica di primo piano del calendario internazionale in corso nelle acque al largo di Sakaiminato, località della costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la più grande del Giappone. La rassegna iridata è fondamentale anche per l’assegnazione di cinque pass per le Olimpiadi 2020, con la maggior parte delle nazioni di vertice che hanno già staccato il ...

Basket - Mondiali 2019 : Gallinari e Melli - Cina a rischio? Thunder e Pelicans non apprezzano l’idea : L’ultima serie di movimenti di mercato in NBA potrebbe aver messo a soqquadro un certo numero di piani dei giocatori coinvolti per l’estate in corso. In chiave italiana, i riflettori sono puntati su Danilo Gallinari e Nicolò Melli, l’uno scambiato dai Los Angeles Clippers destinazione Oklahoma City Thunder, l’altro firmatario di un biennale con i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri la stella a Gwangju : La pattuglia delle acque libere è pronta per l’avventura dei Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella discussa, lui che ormai da un ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : USA-Olanda - super sfida a Lione tra le campionessa in carica e le n.1 in Europa : Oggi alle ore 17.00, a Lione, assisteremo all’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo di gioco francese una sfida non del tutto pronosticabile alla vigilia di questo torneo. A contendersi il titolo saranno gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match assume dei ...

USA-Olanda - Finale Mondiali calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, domenica 7 luglio, a Lione, andrà in scena la Finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un atto conclusivo che vedrà confrontarsi gli Stati Uniti d’America, in cerca della loro quarta corona mondiale, e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match assume dei connotati importanti. La Finale dei Mondiali di calcio ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Thole/Wickler : che impresa contro i norvegesi! La prima volta del Canada tra le donne : Un anno esatto fa, il 6 luglio 2018, Mol/Sorum subivano una sconfitta bruciante contro due giovani tedeschi sulla sabbia di Espinho, in Portogallo. Da quel momento i vichinghi invincibili hanno inanellato 70 successi e subito solo 5 sconfitte, aggiudicandosi otto dei dieci tornei più importanti tra World Tour e Campionati Europei. Un anno dopo Mol/Sorum devono alzare di nuovo bandiera bianca di fronte ai due ragazzi tedeschi che nel frattempo ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti in finale contro l’incredibile cavalcata del Mali : Sarà tra Stati Uniti e Mali la finale dei Mondiali di Basket Under 19, che si stanno concludendo in Grecia, a Candia (il nome italiano di Heraklion). Se la formazione americana era largamente attesa all’appuntamento, quella Maliana è senza dubbio la più sorprendente in assoluto: mai, a nessun livello, una Nazionale africana era mai arrivata a giocarsi un titolo mondiale a qualunque livello maschile o femminile. La formazione americana, ...

Triathlon - World Series Amburgo 2019 : Annamaria Mazzetti ottima decima - sarà in gara domani nei Mondiali di staffetta mista : Si sono svolte oggi ad Amburgo, in Germania, le gare sprint delle World Triathlon Series: nella competizione femminile ottima decima posizione per Annamaria Mazzetti, mentre problemi di salute accusati alla vigilia hanno consigliato ad Angelica Olmo di non partire. Nella prova maschile 17° posto per Alessandro Fabian, 33° per Delian Stateff. Questo il quartetto che rappresenterà l’Italia domani nella gara valida per i Mondiali di staffetta ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : buona la prima per l’Italia - sconfitta l’insidiosa Angola 5-4 : buona la prima per la Nazionale italiana di Hockey su pista ai Mondiali 2019 di Barcellona, dove gli azzurri sono riusciti a sconfiggere 5-4 l’Angola nella prima sfida del torneo, al termine di una gara iniziata però nel peggiore dei modi, con gli africani che sono passati in vantaggio dopo poco meno di cinque minuti, grazie a Joao Pinto. La Selezione del Bel Paese ha però reagito subito, trovando il pareggio su penalty con Domenico ...

Mondiali calcio femminile 2019 - la Svezia conquista il terzo posto. Battuta l’Inghilterra - Asllani e Jakobsson decisivi. : La Svezia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le scandinave hanno sconfitto l’Inghilterra per 2-1 nella finalina per il terzo posto andata in scena all’Allianz Riviera di Nizza (Francia). Le gialloblù, battute in semifinale dall’Olanda soltanto ai supplementari, hanno replicato il terzo posto del 2011 e e 1991, salendo sul podio della rassegna iridata per la quarta volta nella storia ...