Foto profilo Whatsapp | novità in arrivo

Inferno Sudan - i militari chiudono Internet : Foto profilo blu per protesta in ricordo di Mohamed : Dal Sudan, dove la giunta militare ha sospeso Internet, è partita una campagna di sensibilizzazione sui social network in tutto il mondo. Gli utenti stanno cambiando il loro profilo con uno sfondo blu, il colore preferito da Mohamed Mattar, un ingegnere di 26 anni ucciso il 3 giugno scorso mentre manifestava a Karthoum. Unicef denuncia: “Almeno 19 bambini sarebbero stati uccisi e altri 49 feriti sono rimasti feriti”.Continua a leggere

Psicosi da Foto profilo WhatsApp : l’inutilità della rimozione per aumentare la sicurezza : Ci sono diverse testimonianze in Rete che confermano una sorta di usanza, anche nel nostro Paese, da un paio di settimane a questa parte, con la rimozione delle foto profilo WhatsApp da parte di tantissimi utenti. Andiamo con ordine, perché la storia nasce proprio a maggio 2019, con la vicenda dello spyware che evidentemente ha creato una sorta di Psicosi per gli utenti sul tema sicurezza. E così, dopo aver analizzato le strade da seguire per ...

Ecco perché tanti utenti WhatsApp stanno cancellando la Foto profilo : Negli ultimi mesi "il gruppo Facebook" ha avuto non pochi problemi di privacy e anche WhatsApp ha avuto i suoi guai. A quanto pare hanno lasciato conseguenze L'articolo Ecco perché tanti utenti WhatsApp stanno cancellando la foto profilo proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - perché è bene cancellare subito la Foto profilo : Dopo la falla al codice scoperta qualche giorno fa, Whatsapp torna ad essere al centro del mirino per una maldestra gestione della privacy degli utenti. L'obiettivo, questa volta, è l'immagine del profilo: basterebbe avere il numero di telefono di una persona per visualizzare la sua foto a schermo intero, fare uno screenshot e impossessarsene per creare un profilo falso. Per questo motivo, sono stati tanti gli utenti a segnalare ...

WhatsApp - Foto profilo/ Ecco perché molti utenti la stanno cancellando : WhatsApp, molto utenti stanno cancellando la foto profilo per problemi di privacy: chiunque può infatti visionarla se non si cambiano le impostazioni

Nel profilo Facebook di Ibrahimovic spunta… Mido nudo sulla tazza del water : follower in delirio! [Foto] : Sul profilo Facebook di Zlatan Ibrahimovic spunta una foto di Mido nudo sulla tazza del water: lo scatto annuncia una live su Fortnite. Attacco hacker o ennesima diavoleria dello svedese? Se fate parte dei 26 milioni di follower della pagina Facebook di Zlatan Ibrahimovic vi sarete probabilmente accorti di qualcosa di insolito: come dire… c’è Mido nudo seduto sulla tazza del water! Lo scatto, pubblicato dalla pagina dello svedese, risale ...

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Pamela Prati e il matrimonio - le Foto di Marck Caltagirone rubate dal profilo Instagram di Gianni Sperti : Il mistero sul matrimonio di Pamela Prati e Marco, conosciuto anche come Mark, Caltagirone continua, nonostante le richieste di silenzio da parte della showgirl. Recentemente, dopo l?ennesimo...

Come ingrandire la Foto profilo di Instagram per zoomarla o scaricarla : (foto: Qeek) Come ingrandire la foto profilo di Instagram? Esistono metodi legali per questo scopo che rendono il tutto molto semplice sia su smartphone Android o iPhone sia su computer tramite utility online. Abbiamo raccolto una serie di dritte, di siti e di software per andare a zoomare la foto di profilo di Instagram e visualizzarla meglio rispetto alla miniatura che molto spesso non racconta nel dettaglio e lascia solo intendere visto che ...