Food | con S Pellegrino riflessione sul futuro della gastronomia

Il latte d’asina : un “super Food” dall’elevato contenuto di calcio - ottimo contro l’osteoporosi : “Aumentano del 400% negli ultimi 10 anni gli asini in Italia che salgono in cattedra nelle fattorie didattiche e nei campi scuola estivi dove si registra un boom di presenze dei bambini durante le vacanze e nel corso dell’anno“: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in occasione della firma del protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione tra il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Ministro ...

Successo per il secondo appuntamento enogastronomico Le Vie di Zefiro “Sunset & Food” - firmato Natale Giunta : Grande Successo per il secondo appuntamento del calendario enogastronomico Le Vie di Zefiro “Sunset & Food”, firmato NH Collection Taormina

Sfrea Ebbasta diversifica le attività imprenditoriali investendo nel Food con Petagna : Sfera Ebbasta ha deciso di ampliare le sue attività imprenditoriali a livello extra musicale. Negli ultimi giorni il nome del trapper di Cinisello Balsamo ha infatti occupato i titoli delle sezioni economiche di molti noti quotidiani, assieme a quello dell'attaccate della Spal Andrea Petagna. I due giovani imprenditori – 26 anni per il rapper, soltanto 23 per il calciatore – hanno rilevato un noto locale nel centro di Milano. Il cantante e ...

Italia-Egitto : 'Culture a confronto' tra arte poesia musica e Food : Roma, 19 giu. (Labitalia) - Hajar Medhat Seilfelnasr, direttore dell'ufficio delle Relazioni cultur[...]

Università : Esselunga con Polimi per corso di laurea in Food Engineering : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Nasce il nuovo corso di laurea magistrale in Food Engineering del Politecnico di Milano. Costituito con l’obiettivo di costruire una nuova cultura dell’industria alimentare, il corso sarà attivo dal prossimo anno accademico 2019-2020 e sarà erogato in lingua inglese. Es

Food&hospitality in Sardegna con nuovo progetto accoglienza diffusa : Cagliari, 11 giu. (Labitalia) - A Santa Margherita di Pula, a 400 metri dal mare raggiungibile a p[...]

Food : Festavico - Ferrarini protagonista con chef stellati : Napoli, 3 giu. (Labitalia) - Ferrarini è protagonista a Vico Equense (Napoli) della Festavico, la[...]

Food : la monaca chef buddista Jeong Kwan - 'cucinare è creare con energia' : Roma, 27 mag. (Labitalia) - “Cucinare è un atto di nuova creazione che si svolge secondo la pro[...]

La Convenzione sulla diversità biologica dell’ONU e Slow Food insieme per la Giornata mondiale della biodiversità : La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è lieta di avere Slow Food come partner per la Giornata mondiale della biodiversità di quest’anno, il 22 maggio. Tema per il 2019 è Our Biodiversity, Our Food, Our Health proprio per sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra la biodiversità, i sistemi alimentari e la salute umana, toccando gli aspetti della diversità biologica e culturale più tangibili nella vita quotidiana delle persone ...

Agroalimentare : TuttoFood chiude con oltre 82mila presenze (+3%) : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Tuttofood ha chiuso la sua settima edizione con presenze in crescita del 3%. La fiera dell'Agroalimentare, che quest'anno ha ospitato anche il premier Giuseppe Conte, è stata visitata da 82.551 persone, il 21% provenienti da 143 Paesi, con dodici new entry, in particola

Genova : istituzioni - scienza ed economia del mare insieme a Slow Food per lanciare buone pratiche : È stata inaugurata stamattina la nona edizione di Slow Fish, a Genova fino a domenica 12 maggio, la manifestazione internazionale dedicata al pesce e alle risorse del mare, organizzata da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del Comune di Genova e con il sostegno della Camera di Commercio di ...