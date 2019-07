Fabio Fognini furioso dopo la sconfitta a Wimbledon | “Maledetti inglesi | scoppiasse una

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

VIDEO Fabio Fognini : “Non volevo offendere nessuno - mi spiace” : Fabio Fognini è stato eliminato da Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure ha faticato in maniera terribile contro lo statunitense e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dello Slam sull’erba londinese, un obiettivo che sembrava assolutamente alla sua portata considerando anche l’avversario di turno. Il numero 10 del ranking ATP ha letteralmente perso la testa durante l’incontro e si è lasciato ...

VIDEO Fabio Fognini attacca Wimbledon : “Maledetti inglesi - scoppiasse una bomba su ‘sto circolo”. Il ligure perde la testa : Fabio Fognini è stato eliminato da Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure ha faticato in maniera terribile contro lo statunitense e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dello Slam sull’erba londinese, un obiettivo che sembrava assolutamente alla sua portata considerando anche l’avversario di turno. Il numero 10 del ranking ATP ha letteralmente perso la testa durante l’incontro e si è lasciato ...

Fabio Fognini : Dovrebbe scoppiare una bomba qua : “Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi maledetti, scoppiasse una bomba su questo circolo qua, una bomba deve scoppiare qua”. Rischio sanzione per Fabio Fognini che, dopo aver perso il secondo set del match contro Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon, si è lamentato del campo numero 14 su cui giocava. A chi gli chiedeva di commentare le imprecazioni ha risposto: “Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho altro da aggiungere”. ...

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini spreca e delude contro Tennys Sandgren. Gli ottavi restano un tabù : Fabio Fognini fallisce ancora una volta l’approdo alla seconda settimana di Wimbledon. Il ligure si ferma nuovamente al terzo turno sull’erba londinese dopo aver perso in tre set con l’americano Tennys Sandgren con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. I rimpianti per Fognini sono tantissimi, soprattutto nel secondo set, con le quattro palle avute per chiudere il tiebreak in suo favore. Resta ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fabio Fognini e Matteo Berrettini si giocano l’accesso agli ottavi - il ligure sotto di un set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fabio Fognini e Matteo Berrettini si giocano l’accesso agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sull’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini scala il ranking ATP! La nuova classifica del ligure e le proiezioni : Due vittorie al quinto set veramente importanti, quelle conseguite da Fabio Fognini nei primi due turni del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019. Il ligure, dopo aver superato l’americano Frances Tiafoe, sopravvive anche a un altro specialista dei terreni veloci, l’ungherese Marton Fucsovics. Con questo approdo al terzo turno, il quinto in carriera ai Championships, Fognini mette un ulteriore mattoncino sulla propria ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini vince la maratona in cinque partite con Marton Fucsovics e accede al terzo turno! : maratona vincente di Fabio Fognini nel secondo turno di Wimbledon: sull’erba inglese il ligure batte il magiaro Marton Fucsovics per 6-7 (6) 6-4 7-6 (3) 2-6 6-3 dopo una battaglia sportiva lunga tre ore e 43 minuti ed accede al terzo turno dove sabato sarà opposto allo statunitense Tennys Sandgren. Nel primo set l’azzurro parte leggermente contratto al servizio e nel terzo game cede a quindici la battuta. Il magiaro conferma lo ...

DIRETTA WIMBLEDON 2019/ Fognini Tiafoe - 3-2 - : Fabio vince la maratona al primo turno! : DIRETTA WIMBLEDON 2019 Berrettini Bedene streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano martedì 2 luglio nello Slam di tennis a Londra.

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini vince la battaglia di cinque set contro l’americano Tiafoe : La prima stagionale sull’erba di Fabio Fognini è una battaglia, ma il numero dieci la vince, qualificandosi per il secondo turno di Wimbledon. Il nativo di Arma di Taggia ha sconfitto in cinque set l’americano Frances Tiafoe, numero 38 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco. Inizio di partita subito in salita per Fognini, che perde il servizio nel terzo gioco. Il ligure con il ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 5-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Fognini al cambio di campo servirà per il match. 40-15 Tiafoe con un vincente di rovescio. 30-15 Fognini costringe l’avversario all’errore. 30-0 Ancora un vincente dell’americano. 15-0 Parte bene alla battuta l’americano. 5-3 In un amen Fognini tiene la battuta e si assicura di andare a servire per il match! 4-3 Tiafoe tiene però il servizio e resta in ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 3-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Si prende un punto fondamentale con aggressività, chiuso con un’ottima volee 30-30 E’ ampiamente ancora in partita Tiafoe, attenzione. 30-15 Doppio fallo del ligure. 30-0 E prosegue con lo schiaffo al volo vincente. 15-0 Parte bene col servizio l’italiano. 3 – 2 Nulla da fare in questo gioco, ma restiamo avanti. 30-15 Bomba di Tiafoe col diritto anomalo 15-15 Un ...