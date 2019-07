Dimentica le chiavi in casa e si arrampica per entrare dalla finestra, ma cade e muore a 40 anni

(Di domenica 7 luglio 2019) Dramma a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, dove una donna ha perso la vita dopo aver fatto un volo dal terzo piano di un edificio in via Borsellino. La vittima, Teresa Pappadopola, aveva 40 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri la donna ieri sera aveva inavvertitamenteto lenella sua abitazione. Volendo evitare l'intervento dei vigili del fuoco o di un fabbro, che avrebbe dovuto molto probabilmente forzare la serratura, la quarantenne ha tentato di calarsi dal terrazzo nel suo appartamento attraverso un balcone lasciato aperto.