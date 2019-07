Cambiamenti climatici e ricerca scientifica | su Sky il doc Ice on fire prodotto e narrato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Idistruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on, il nuovo documentarioper HBO dall’attore premio Oscar Leonardo Di Caprio, che fa anche da voce narrante, diretto da Leila Conners e che in Italia sarà trasmesso domenica 7 luglio alle 21.15 in prima visione assoluta su Sky Arte e su Sky Atlantic per il ciclo “Il racconto del reale”. Dodici anni dopo la prima collaborazione di Conners con DiCaprio in The 11th Hour, in cui si enfatizzavano i problemi legati al global warming, Ice on, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019, si concentra invece sullain atto e sulle possibili soluzioni, spesso inedite, pensate per rallentare la crescente crisi ambientale, in particolare per ridurre il carbonio nell’atmosfera e far ...

