Calano i reati tributari -28% | la condanna arriva nel 9% dei casi

Antigone : 8mila detenuti in più in 4 anni anche se i reati Calano : Antigone: 8mila detenuti in più in 4 anni anche se i reati calano In totale i detenuti nelle carceri italiane sono 60.439 e il tasso di sovraffollamento in alcuni istituti arriva a toccare il 150%. L’associazione nel suo rapporto rileva come la percentuale di persone in carcere in attesa di sentenza sia ancora molto ...