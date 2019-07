Pensione d' oro per punire il pm

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Giannino Della Frattina Da una parte la condanna del sindaco di Milano Giuseppe Sala a sei mesi per un vizio di forma, dall'altra l'accompagnamento soft a unapiù che d'oro dopo un brutto fatto di intercettazioni del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. Non c'è niente da fare, in tutte le fattorie gli animali sono uguali, ma ci sono animali più uguali degli altri. Ed è arrivato il momento che qualcuno ci spieghi il motivo per cui i magistrati debbano essere gli esponenti più puri di questa non proprio simpatica razza. Anche perché ad aiutarci c'è la cronaca che racconta di Sala punito per essere riuscito nel miracolo di rendere l'Expo un evento planetario mentre, proprio nelle stesse ore, Fuzio, scovato dalle intercettazioni a dialogare con il collega Luca Palamara, indagato per corruzione e che cerca di rubargli informazioni sull'inchiesta a suo ...

mrcllznn : RT @mrcllznn: Paghiamo ancora pensionati baby da 40 anni in pensione, dipendenti FS viaggiano gratis tutta la vita con la famiglia in TAV!… - cristina7013 : @du00 @genx52 @PellegriniLuisa Hai mai pensato x' il Db pubblico è così alto?Prendi 1 stipendio da favola?Prenderai… - Squizzolo : @SandroSca Al PSG l'han cacciato per le cappelle continue, panchinato in favore di Areola. Noi siamo gli unici a da… -