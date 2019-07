Moto2 – Alex Marquez emula il fratello Marc | lo spagnolo si prende la pole in Germania

Moto2 – Scene esilaranti al Sachsenring : la moto di Alex Marquez va a fuoco - commissario di pista… nel panico : La moto di Alex Marquez va a fuoco, il marshall scappa via: Scene esilaranti al Sachsenring E’ terminata la prima giornata di prove libere al Sachsenring: tra conferme e duro lavoro non sono mancati momenti divertenti. Seppur si tratta di un episodio accaduto dopo una caduta, è impossibile trattenere le risate: durante le Fp2 di moto2 Alex Marquez è finito sulla ghiaia del Sachsenring. Fin qui nulla di strano: ben presto però la moto ...

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

Moto2 - le rivelazioni di Alex Marquez : “mamma si fida più di me che di Marc - ma se dovessi correre come lui…” : Il fratello di Marquez ha conquistato le ultime tre gare di Moto2, ma per compiere il salto in MotoGp manca ancora qualcosa Tre vittorie nelle ultime tre gare di Moto2, Alex Marquez ha ingranato le Marce giuste mettendo in fila tutti i propri avversari e strappando la testa della classifica a Lorenzo Baldassarri. AFP/LaPresse Un’accelerazione poderosa quella del fratello minore di Marc, sempre pronto a sostenerlo in qualsiasi momento ...

Alex Marquez Moto2 - GP Olanda 2019 : “Sono determinato a vincere questo Mondiale - il futuro può aspettare” : Il digiuno di vittorie durato un anno e mezzo deve aver davvero ingigantito la determinazione di Alex Marquez che da quando si è sbloccato a Le Mans non ha più lasciato altro che le briciole ai suoi avversari, ritrovando la testa della classifica che ora lo vede con sette lunghezze di margine sullo svizzero Thomas Luthi e trentatré sul nostro Lorenzo Baldassarri. Il leader del Mondiale è al settimo cielo al momento ed è contento di aver ...

Classifica Mondiale Moto2 - la graduatoria dopo il GP di Catalogna : Alex Marquez in testa - Baldassarri a -23 : Alex Marquez è balzato in testa al Mondiale Moto2 al termine del GP Catalogna 2019, lo spagnolo ha vinto la terza gara consecutiva e ora si trova in prima posizione con 7 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi. Il nostro Lorenzo Baldassarri, al comando alla vigilia della gara di Barcellona, è caduto ed è scivolato in quarta posizione a 23 punti dal leader. Classifica Mondiale MOTO-2: 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

Moto2 – Alex Marquez cala il tris in Spagna - lo spagnolo si impone davanti a Luthi e Navarro : Baldassarri out : Il pilota spagnolo vince la terza gara di fila e si porta in testa al Mondiale di Moto2, Luthi e Navarro completano il podio Alex Marquez vince il Gp di Barcellona di Moto2, centrando così la terza vittoria consecutiva in questo Mondiale. Lo spagnolo non lascia scampo ai propri avversari, chiudendo la pratica Montmelò compiendo una prestazione perfetta, che gli vale la leadership nella classifica iridata. Alle spalle del pilota della KAlex ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Thomas Luthi precede Alex Marquez - quinto Enea Bastianini : È di Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) il miglior tempo alla conclusione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto2. Sul tracciato del Montmelò il pilota svizzero ha chiuso con il crono di 1:44.673 precedendo i padroni di casa Alex Marquez (KAlex EG 0,0) per appena 60 millesimi e Jorge Navarro (Speed Up) per 67. Se si nota grande equilibrio nelle prime tre posizioni, è ancor più eclatante pensare che i primi ...

VIDEO GP Italia Moto2 2019 - highlights e sintesi : assolo di Alex Marquez - Luca Marini secondo : Alex Marquez ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto2: lo spagnolo si è reso protagonista di un assolo al Mugello e ha dominato la seconda parte di gara rendendosi imprendibile per tutti gli avversari, il fratello minore del fuoriclasse Marc ha giganteggiato e sta dimostrando di avere talento. Oggi l’iberico ha conquistato il secondo successo consecutivo e inizia a sognare davvero il salto di categoria in MotoGP, ...

Moto2 - Risultato GP Italia 2019 : Alex Marquez vince ancora - Luca Marini in piazza d’onore - Baldassarri quarto in rimonta : Lo spagnolo Alex Marquez concede il bis dopo il successo di Le Mans (Francia) e conquista anche il successo nel sesto weekend del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato del Mugello (Italia) il fratellino di Marc ha sciorinato una grande prestazione, vincendo in fuga e imponendo un passo inarrivabile per i rivali. Una vittoria, quindi pienamente meritata a precedere l’altro fratello d’arte Luca Marini (+1″948) e lo svizzero ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Italia 2019 : Luca Marini velocissimo nelle PL1 - Alex Marquez lo tallona - Baldassarri 19° in difficoltà : Un inizio confortante quello di Luca Marini, in sella alla KAlex dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ha messo in mostra un’ottima velocità nel corso delle prove libere 1 del GP d’Italia 2019, sesto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato Italiano del Mugello il centauro nostrano ha realizzato il miglior crono di 1’52″514, dimostrando di aver trovato fin da subito un buon feeling con la sua moto ...

LIVE Moto2 - GP Italia 2019 in DIRETTA : partono le PL1! Baldassarri vuol confermarsi - Luthi ed Alex Marquez i rivali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2. La classe mediana è pronta a scendere in pista sullo splendido tracciato del Mugello, uno dei palcoscenici più amati dai piloti grazie ad un lay-out pressoché unico nel calendario del Motomondiale. La pista toscana, infatti, presenta sali-scendi mozzafiato e curve che hanno fatto la storia di questo sport. Chi non ha mai ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

